Trump habló en conferencia de prensa: "Vamos a gobernar Venezuela hasta que se haga una transición ordenada"

El presidente de Estados Unidos dijo que asalto en el que atrapó al líder chavista es algo "nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial".

Hoy 14:24

Donald Trump habla este sábado sobre la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" de Estados Unidos contra Caracas y otras regiones del país. El presidente de Estados Unidos aseguró que EE.UU. va a gobernar Venezuela "hasta que se pueda hacer una transición ordenada".

"Vamos a gobernar el país hasta que se pueda hacer una transición ordenada, propia. Queremos paz, justicia para la gente de Venezuela", dijo Trump en una conferencia de prensa en Florida.

"No podemos arriesgarnos a que lo haga alguien que no tenga en cuenta el bien de la gente. Vamos a quedarnos hasta que se haga una transición ordenada. Vamos a gobernarlo hasta que se pueda hacer algo ordenado", añadió el republicano.

Se refirió puntualmente a la industria del petróleo y adelantó que Estados Unidos está "preparado para una segunda ola de ataques si hace falta", en un mensaje para Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, las autoridades chavistas que secundaban a Maduro en el régimen.

"Como saben, hacer negocios en Venezuela viene siendo difícil. No se puede bombear petróleo. Vamos a tener nuestras empresas, las más grandes, gastando millones en infraestructura y que empiecen a hacer dinero para el país.Trump consideraba ilegítimo el poder del mandatario, acusado de cometer fraude en las elecciones de julio de 2024. Estamos preparados para una segunda ola de ataques si hace falta", remarcó Trump.

El mandatario habló de una "operación extraordinaria militar" en Caracas. "La potencia de EE.UU. lanzó un ataque espectacular y fue un asalto nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial", añadió.

Maduro fue acusado formalmente de narcotráfico por la justicia estadounidense en 2020, y el departamento de Estado ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su arresto.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", afirmó Trump en su red Truth Social.