Abel Pintos cerró un exitoso Festival de la Chacarera en Plaza Añoranzas

Tras una multitudinaria primera jornada, el sábado la fiesta siguió con figuras destacadas como Abel Pintos, Roxana Carabajal y Las Sachaguitarras Atamisqueñas.

Santiago del Estero vive a pleno una nueva edición del Festival Nacional de la Chacarera, uno de los eventos culturales más importantes del verano. Luego de una exitosa primera noche, este sábado 3 de enero se desarrolla la segunda jornada en el escenario de Plaza Añoranzas, con la expectativa de miles de vecinos y turistas que se acercan a celebrar la música y la identidad santiagueña.

El viernes 2 de enero, la 55ª edición del festival convocó a una gran multitud que disfrutó de una grilla cargada de talento y tradición. Por el escenario pasaron Cuti y Roberto Carabajal, Las Sachaguitarras Atamisqueñas, Marcelo Mitre, Edith Corpos, Kalama, Mariela Carabajal, La Brasita de Mi Chala, Coquito Lastra, Jovita Subire, Radamel, entre muchos otros artistas que hicieron vibrar al público con chacareras, zambas y lo mejor del folclore local.

Para la segunda noche, el festival redobla la apuesta con la presencia de Abel Pintos, uno de los artistas más convocantes del folklore nacional, junto a Roxana Carabajal, Las Sachaguitarras Atamisqueñas, Marcelo Mitre, Lorena Moyano, Demi, Kalama Tropical y La Brasita de Mi Chala, completando una programación diversa y de alto nivel.

De esta manera, el Festival Nacional de la Chacarera reúne a más de 30 artistas a lo largo de sus dos jornadas, consolidándose como un espacio fundamental para la difusión de la música, la danza y las raíces culturales de la provincia.

Una vez más, Plaza Añoranzas se transforma en el epicentro del folklore, convirtiéndose en un punto de encuentro para familias, turistas y amantes de la chacarera, en una celebración que reafirma la identidad cultural de Santiago del Estero y marca el inicio de los grandes festivales del año.