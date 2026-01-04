Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 ENE 2026 | 30º
X
Policiales

Volvía de Brasil, se quedó dormida al volante y chocó un auto estacionado en Av. Rivadavia

El siniestro ocurrió minutos antes de las 9, a metros de avenida Belgrano, y fue protagonizado por una mujer de 29 años.

Hoy 10:00

Un siniestro vial se registró durante la mañana de este domingo en la ciudad Capital, cuando una conductora impactó contra un automóvil que se encontraba estacionado en avenida Rivadavia, a metros de avenida Belgrano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió cerca de las 8.35, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N.º 2 de la Zona Norte. Según se informó, un automóvil Volkswagen Up conducido por una mujer de 29 años colisionó contra un Fiat Mobi que se hallaba detenido y sin ocupantes.

Según informaron fuentes policiales, la conductora manifestó que regresaba de un viaje desde Brasil y que, mientras circulaba por avenida Rivadavia, se quedó dormida al volante, lo que provocó el impacto.

Como consecuencia del choque, solo se registraron importantes daños materiales en ambos rodados y no hubo personas lesionadas. En el lugar trabajó personal policial y se solicitó la intervención de Seguridad Vial para las actuaciones correspondientes.

TEMAS Policía de Santiago del Estero Seguridad vial

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este domingo 4 de enero en Santiago del Estero: clima agradable y parcialmente nublado
  2. 2. Abel Pintos cerró un exitoso Festival de la Chacarera en Plaza Añoranzas
  3. 3. Volvía de Brasil, se quedó dormida al volante y chocó un auto estacionado en Av. Rivadavia
  4. 4. Video: Maduro llegó a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico en Nueva York
  5. 5. Investigan un presunto abuso sexual a un menor con retraso madurativo: hay cuatro detenidos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT