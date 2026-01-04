Volvía de Brasil, se quedó dormida al volante y chocó un auto estacionado en Av. Rivadavia

Un siniestro vial se registró durante la mañana de este domingo en la ciudad Capital, cuando una conductora impactó contra un automóvil que se encontraba estacionado en avenida Rivadavia, a metros de avenida Belgrano.

El hecho ocurrió cerca de las 8.35, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N.º 2 de la Zona Norte. Según se informó, un automóvil Volkswagen Up conducido por una mujer de 29 años colisionó contra un Fiat Mobi que se hallaba detenido y sin ocupantes.

Según informaron fuentes policiales, la conductora manifestó que regresaba de un viaje desde Brasil y que, mientras circulaba por avenida Rivadavia, se quedó dormida al volante, lo que provocó el impacto.

Como consecuencia del choque, solo se registraron importantes daños materiales en ambos rodados y no hubo personas lesionadas. En el lugar trabajó personal policial y se solicitó la intervención de Seguridad Vial para las actuaciones correspondientes.