Investigan un presunto abuso sexual a un menor con retraso madurativo: hay cuatro detenidos

Los Mojones, departamento Capital | El hecho habría ocurrido en el mes de noviembre y fue denunciado por la madre del adolescente. Se realizaron allanamientos en simultáneo y se secuestraron elementos vinculados a la causa.

Hoy 07:45

La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de la Dra. Florencia Torres, investiga un presunto abuso sexual ocurrido en la localidad de Los Mojones, por el cual cuatro jóvenes permanecen detenidos.

La causa se inició en noviembre, cuando la madre de un adolescente de 17 años, con retraso madurativo, radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia tras conocer el relato de su hijo.

Según consta en la investigación, el joven habría sido llevado por cuatro sujetos hasta un rancho abandonado, donde se habría producido el ataque. La situación fue advertida por otros adolescentes de la zona, quienes dieron aviso a un adulto.

Por disposición de la fiscal interviniente, la víctima fue examinada por personal médico de Sanidad, que constató lesiones compatibles con abuso sexual con acceso carnal.

Con los elementos reunidos, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó órdenes de allanamiento y detención, que fueron autorizadas por la Justicia de Control y Garantías.

Los procedimientos se concretaron el miércoles en distintos domicilios de Los Mojones, donde personal de la División Trata de Personas y Delitos Conexos detuvo a los acusados y secuestró teléfonos celulares, sogas, cintas de nylon y un arma blanca, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.

Los imputados, identificados con los apellidos Toledo, Aguirre y Del Castaño, permanecen detenidos y están acusados del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el concurso de dos o más personas, en perjuicio de un menor de edad.