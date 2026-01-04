El tiempo para este domingo 4 de enero en Santiago del Estero: clima agradable y parcialmente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas templadas, cielo mayormente cubierto y sin extremos de calor. La máxima podría alcanzar los 30 grados durante la tarde.

Hoy 01:21

Este domingo 4 de enero se perfila con condiciones climáticas agradables en Santiago del Estero, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada, el cielo se presentará parcialmente nublado y se espera que esta condición se mantenga a lo largo de toda la jornada. La temperatura mínima rondaría los 20°, marcando un inicio de día fresco y confortable.

Con el correr de la mañana, el termómetro podría ubicarse cerca de los 28.3°C, con una sensación térmica estimada en 28.9°C. El cielo estaría mayormente nublado, con una humedad cercana al 51% y vientos leves del sector Este, a unos 6 km/h.

Para la tarde, se prevé que la temperatura máxima alcance los 30°, mientras que hacía la noche se espera un descenso térmico, con valores cercanos a los 24°.

De esta manera, todo indica que será un domingo agradable en la Madre de Ciudades, ideal para disfrutar al aire libre y sin condiciones climáticas extremas.