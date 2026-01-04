Central Argentino venció a Comercio en La Banda y se adelantó en la serie

El Albo se impuso por 1-0 como local con un gol de penal de Jairo Cáceres en el partido de ida de la Cuarta Fase del Torneo Regional Federal Amateur.
Central Argentino dio un paso importante en la serie al vencer 1 a 0 a Comercio en La Banda, en un partido cerrado y muy disputado, correspondiente a la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional 2025/26.
El único gol del encuentro lo marcó Jairo Cáceres, que abrió el marcador a los 33 minutos del primer tiempo mediante un penal, ejecutado con precisión para vencer al arquero local y darle la ventaja al conjunto ferroviario.
Con este resultado, el equipo de Central Argentino se adelantó en la serie y llegará con ventaja al partido de vuelta, donde buscará sellar la clasificación, mientras que Comercio estará obligado a ganar para seguir con vida en la competencia.
EL GOL DE CENTRAL ARGENTINO