Central Argentino venció a Comercio en La Banda y se adelantó en la serie

El Albo se impuso por 1-0 como local con un gol de penal de Jairo Cáceres en el partido de ida de la Cuarta Fase del Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 20:55

Central Argentino dio un paso importante en la serie al vencer 1 a 0 a Comercio en La Banda, en un partido cerrado y muy disputado, correspondiente a la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional 2025/26.

El único gol del encuentro lo marcó Jairo Cáceres, que abrió el marcador a los 33 minutos del primer tiempo mediante un penal, ejecutado con precisión para vencer al arquero local y darle la ventaja al conjunto ferroviario.

Con este resultado, el equipo de Central Argentino se adelantó en la serie y llegará con ventaja al partido de vuelta, donde buscará sellar la clasificación, mientras que Comercio estará obligado a ganar para seguir con vida en la competencia.

EL GOL DE CENTRAL ARGENTINO

