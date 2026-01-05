Caída de Maduro: cómo impactará en el dólar, las bolsas, los bonos y el precio de los commodities

La captura del líder venezolano por fuerzas de Estados Unidos reavivó la incertidumbre geopolítica y obligó a los mercados a recalibrar expectativas.

Hoy 05:33

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y el anuncio de que Washington se comprometerá a intervenir en la transición del gobierno venezolano hasta concretar una “transición segura” generaron un fuerte cimbronazo político en la región y devolvieron a Venezuela al centro del tablero financiero internacional.

Las declaraciones del presidente Donald Trump, quien no descartó el despliegue de tropas en territorio venezolano, elevaron la percepción de riesgo geopolítico y activaron una revisión generalizada de portafolios por parte de inversores globales.

El dólar: ¿refugio defensivo ante la incertidumbre?

Desde la perspectiva de los mercados, episodios de este tipo suelen activar mecanismos defensivos. Ante un aumento de la incertidumbre política y militar, se incrementa la aversión al riesgo y los inversores tienden a reforzar posiciones en activos considerados seguros, como el dólar.

En ese contexto, el dólar suele fortalecerse de manera transitoria como activo refugio, especialmente frente a monedas emergentes y activos más volátiles. Analistas coinciden en que este movimiento responde más a una reacción táctica que a un cambio estructural en las tendencias cambiarias globales. Sin embargo, en 2026 la divisa cerró con su mayor caída anual desde 2017, asique lo más probable es que sea el oro, el activo de refugio más valorizado en medio de la crisis geopolítica.

En escenarios de tensión geopolítica, los flujos también suelen dirigirse hacia sectores tradicionales de cobertura. Las empresas energéticas, el sector defensa y los metales preciosos concentran el interés de corto plazo.

Las bolsas: correcciones iniciales y volatilidad acotada

El consenso de mercado apunta a una reacción inicial negativa en las bolsas internacionales, con caídas estimadas de entre 1% y 2% en Wall Street y un aumento puntual de la volatilidad. No se trata de pánico, sino de una reducción de riesgo mientras los inversores evalúan el alcance real del conflicto.

La experiencia reciente sugiere que, si no hay una escalada sostenida, este tipo de movimientos suelen durar horas o pocos días. Los sectores más sensibles al riesgo geopolítico —consumo discrecional, transporte y compañías intensivas en energía— aparecen como los más vulnerables en el corto plazo.

El petróleo: impacto moderado en el corto plazo

El petróleo vuelve a ser el principal termómetro del conflicto. Aunque Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, su producción actual ronda los 1,1 millones de barriles diarios, apenas el 0,8% de la oferta global, muy lejos de los más de 3,5 millones que producía antes del colapso de su industria.

Especialistas del sector coinciden en que el impacto inmediato sobre los precios del crudo será limitado, en parte porque el petróleo venezolano es mayoritariamente pesado y requiere procesos de refinación más complejos. Además, el mercado global se encamina a un escenario de exceso de oferta en 2026.

Bonos venezolanos: la apuesta a un cambio de régimen

Donde sí se observa una reacción más clara es en el mercado de deuda venezolana. Los bonos soberanos y los títulos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en default desde 2017, ya venían registrando fuertes subas ante la expectativa de un eventual cambio político.

En los últimos meses, estos activos se duplicaron y llegaron a cotizar entre 23 y 33 centavos por dólar. Inversores especializados señalan que, aunque una reestructuración de deuda aún luce lejana y compleja, la participación directa de Estados Unidos en una transición podría mejorar las perspectivas de recuperación, con valores potenciales estimados en el rango de 50 a 60 centavos.

Por ahora, el mercado parece más enfocado en la “opcionalidad política” que en los fundamentos de largo plazo, apostando a que una transición ordenada habilite, eventualmente, una reestructuración con respaldo internacional.