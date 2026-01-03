Ingresar
El Gobierno venezolano dijo que desconoce el paradero de Nicolás Maduro y pidió una "prueba de vida"

La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que no saben dónde se encuentra el presidente ni la primera dama y exigió a Estados Unidos una “prueba de vida”, en medio de la grave escalada de tensión en el país.

Hoy 08:02
Delcy Rodríguez

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que desconocen el paradero de Nicolás Maduro y le pidió a Estados Unidos una “prueba de vida”.

“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, expresó Rodríguez.

“Exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que se ha cobrado la vida de funcionarios y militares que se convierten en mártires de nuestra patria. Se ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles, tanto en la ciudad capital como en otros estados”, sostuvo la funcionaria.

“Lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue ‘pueblo a la calle’, activado en milicia, activados todos los planes”, enfatizó la vicepresidenta.

La capital Caracas fue atacada. La ciudad que vio nacer al libertador de la patria grande ha sido vulnerada, atacada y agredida”, indicó Rodríguez.

