Un mendocino mostró cómo se le derritió la membrana del techo por el calor y se hizo viral en TikTok

En medio de las altas temperaturas registradas en Mendoza, un joven contó su experiencia con el calor y se volvió viral en redes sociales. La publicación consiguió cerca de 300 mil visualizaciones.

Hoy 08:44

Un joven mendocino se volvió viral en redes sociales tras compartir un insólito episodio ocurrido en su casa, en medio de la intensa ola de calor que atraviesa Mendoza. En un video publicado en TikTok, mostró cómo la membrana del techo de su casa comenzaba a derretirse debido a las altas temperaturas.

En el video, el joven registró en tiempo real cómo el material del techo se derretía y caía al piso. “Cómo puede hacer tanto calor”, escribió en la descripción de la publicación, reflejando la sorpresa ante la situación que estaba viviendo en su propia casa.

@exequielmaysen Tanto calor puede hacer? #lavalle #Mendoza #verano #calor ♬ Que Calor - Supermerka2

La grabación rápidamente se volvió viral en TikTok y acumuló cerca de 300 mil visualizaciones, además de miles de “me gusta” y cientos de comentarios. La mayoría de los usuarios reaccionó con humor ante la escena, dejando mensajes irónicos y bromas sobre las consecuencias de la membrana derretida.

“Mirale el lado positivo, no vas a tener filtración de agua nunca en la vida” e “imagínate estar durmiendo y que de la nada te caiga una gotita en la espalda”, fueron algunos de los comentarios que recibieron varios likes entre los internautas.

Otros usuarios -expertos en la materia-, en cambio, aprovecharon la repercusión para explicar posibles fallas en la construcción. Algunos señalaron que la membrana debería colocarse sobre una base adecuada de cemento, mientras que otros cuestionaron de manera irónica la forma en la que estaba hecho el techo.

“Yo mucho de construcción no sé, pero vi que arriba del machimbre va un poco de cemento y luego la membrana”, escribió uno. Otro internauta puso: “¿Probaste haciendo bien el techo? jajaja”.


