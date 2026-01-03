Furor millonario en la madrugada: el impactante recibimiento de los hinchas a River en San Martín de los Andes

River ya está en San Martín de los Andes y la pretemporada 2026 comenzó con una recepción histórica. El plantel arribó este sábado a la ciudad neuquina y fue recibido por una verdadera multitud de hinchas que copó las calles para saludar a los jugadores y al DT Marcelo Gallardo.

La llegada de la delegación se demoró hasta la madrugada, pero eso no frenó el fervor: más de 10.000 personas esperaron el paso del micro en un corredor que se extendió desde el aeropuerto hasta el Chapelco Golf, lugar donde se hospedará el equipo durante su estadía en la Patagonia.

En la puerta del complejo, los futbolistas y el propio Gallardo se acercaron a los hinchas, que alentaron con ilusión el inicio de una nueva temporada, marcada por expectativas renovadas y un fuerte respaldo popular.

Será la cuarta vez que el Millonario elige San Martín de los Andes para su preparación (2020, 2022 y 2025), aunque en esta oportunidad la estadía será más corta: el plantel permanecerá en la ciudad hasta el sábado 10 de enero.

Los jugadores que viajaron a la pretemporada

Arqueros: Franco Armani, Jeremías Ledesma, Ezequiel Centurión, Santiago Beltrán, Franco Jaroszewicz.

Defensores: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Fabricio Bustos, Marcos Acuña, Facundo González, Ulises Giménez.

Volantes: Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Maximiliano Meza, Matías Galarza, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Thiago Acosta, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Agustín Obregón, Tomás Galván.

Delanteros: Maximiliano Salas, Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Agustín Ruberto, Ian Subiabre, Cristian Jaime.

Con el respaldo de su gente y un plantel numeroso, River puso primera en la Patagonia, con la mente puesta en una temporada que promete ser exigente desde el arranque.