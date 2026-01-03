Lo aseguró a Radio Panorama Claudio Fantini, analista internacional. “Es poca la información que se tiene”, agregó.

Hoy 09:28

El mundo despertó esta madrugada con la noticia de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la sorpresa y conmoción se apoderó de todos. El presidente estadounidense, Donald Trump, venía advirtiendo lo que finalmente se concretó este sábado 3 de enero.

Con precisión quirúrgica, Estados Unidos atacó instalaciones civiles y militares en varios estados de Venezuela después de que al menos siete explosiones y aviones volando a baja altura se escucharan alrededor de las dos de la madrugada en Caracas. Poco después Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y sacados de Venezuela.

Sobre el tema, y en diálogo con Radio Panorama de Santiago del Estero, el analista internacional Claudio Fantini se refirió al trascendental hecho que cautiva la atención del mundo entero. “Es poca la información que se tiene”, precisó, aunque no dudó en afirmar que “la caída de Nicolás Maduro no implica la caída del régimen”.

Claudio Fantini.

Fantini destacó que con la salida de Maduro, el poder en Venezuela quedó en manos de Diosdado Cabello, ministro del Interior, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa venezolano. “Deberían caer el número dos y un par de decenas de personas más”, aseguró el experto internacional.

Así fue la caída de Maduro

Estados Unidos lanzó un “ataque a gran escala” contra Venezuela en la madrugada del sábado y el presidente del país, Nicolás Maduro, fue capturado y sacado del país tras meses de creciente presión por parte de Washington, en una operación nocturna anunciada horas después por Donald Trump en redes sociales.

Se escucharon múltiples explosiones, así como aviones volando a baja altura sobre la capital, Caracas, mientras el gobierno de Maduro acusaba a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares. El ejecutivo venezolano había calificado el operativo de “ataque imperialista” e instó a los ciudadanos a salir a la calle.