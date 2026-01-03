Ingresar
Sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras la detención de Nicolás Maduro

La solicitud fue impulsada de manera conjunta por las representaciones de Rusia, China y Colombia.

Hoy 09:40
Consejo de Seguridad de la ONU.

Tras los feroces bombardeos de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro, varios países convocaron a una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para este mediodía. La solicitud fue impulsada de manera conjunta por las representaciones de Rusia, China y Colombia.

El embajador ruso ante la ONU calificó la captura de Maduro como un "secuestro internacional" y una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas. Moscú advertió que este precedente destruye los cimientos del derecho internacional.

Beijing emitióo una comunicación oficial instando al "cese inmediato de las hostilidades" y advirtiendo que la estabilidad energética regional está en riesgo crítico. China mantiene importantes intereses en la infraestructura petrolera venezolana que ha sido parcialmente afectada por los bombardeos.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el acuartelamiento de las fuerzas en la frontera y solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) una condena unánime, aunque la división interna en el bloque dificulta una resolución conjunta.

El gobierno venezolano también exigió la reunión del organismo. “Ante la agresión criminal cometida por el gobierno de los EE.UU. en contra de la Patria, hemos solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsable de hacer valer el Derecho Internacional. Ningún ataque cobarde podrá con la fuerza de este pueblo que saldrá victorioso”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil.

El Aeropuerto de La Carlota y el muelle principal de La Guaira han sufrido daños estructurales del 70%, quedando inoperativos.

Venezuela decretó oficialmente el «Estado de conmoción exterior», lo que otorga poderes extraordinarios a los mandos militares restantes para el control del orden público.

