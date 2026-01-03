“Estamos viendo la caída de un dictador”: Milei respaldó a Estados Unidos tras la captura de Maduro

El presidente confirmó que Argentina apoyará la posición de Washington en la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y afirmó que la detención del líder chavista debilita al régimen venezolano y abre paso a un cambio político.

Hoy 11:09

El presidente de la República Argentina, Javier Milei, celebró el operativo de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y advirtió que el país acompañará la posición de la administración de Donald Trump en la reunión del Consejo de Seguridad convocada de urgencia por Naciones Unidas.

“Apoyo total a Estados Unidos, apoyo total a la moción de EEUU, no tenían forma de salir los venezolanos de este equilibrio siniestro en el que estaban metidos”, aseguró el presidente Milei en declaraciones a LN+.

Para Milei, la captura de Maduro “significa la caída del régimen de un dictador”, y consideró que “venía trampeando las elecciones, que en la última elección fue derrotado muy fuertemente y aún así quiso quedarse aferrado al poder”.

“Estamos viendo la caída de un dictador”, repitió Milei y destacó que EEUU hizo la operación “porque es un narcoterrorista que tiene conexiones profundas con el partido socialista español, con Podemos, ha tenido interferencias electorales en Argentina, en Colombia, en México, en Bolivia”.

También aseguró que el hasta hace unas horas dictador de Venezuela “tiene como fuentes de ingreso el narcotráfico que deriva del Cartel de los Soles” y que “con esto queda muy debilitado el régimen” por lo que debería asumir Edmundo González Urrutia quien “es el verdadero presidente”.