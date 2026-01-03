Marcha atrás: finalmente no habrá publico neutral en el duelo entre Vélez e Independiente de Catamarca

El Fortín de San Ramón informó que la Policía le negó el acceso a hinchas visitantes y neutrales para el duelo de ida de la Cuarta Ronda del Torneo Regional.

Hoy 21:25

Finalmente no habrá público neutral ni visitante en el partido entre Vélez de San Ramón e Independiente de Catamarca, correspondiente al duelo de ida de la Cuarta Ronda del Torneo Regional Federal Amateur. Así lo confirmó el propio club santiagueño a través de un comunicado oficial.

Desde la institución del Fortín señalaron que la Policía no autorizó el ingreso de hinchas que no sean locales, por lo que el encuentro se disputará únicamente con público de Vélez en el estadio de San Ramón, por cuestiones organizativas y de seguridad.

De esta manera, queda sin efecto la posibilidad que se había manejado en las últimas horas de permitir el acceso de simpatizantes neutrales o de Independiente, y el cruce se jugará bajo el mismo formato que otros encuentros recientes del certamen: solo con parcialidad local en las tribunas.

El encuentro se disputará este domingo 4 de enero, desde las 17 horas, en el Coliseo de Los Sueños, en un cruce que promete ser uno de los más atractivos de la fase por la importancia deportiva que tiene y por el interés que despertó en ambas parcialidades.