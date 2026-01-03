Con caras nuevas, Mitre arrancó la pretemporada y no se retira del mercado de pases

El Aurinegro puso en marcha esta mañana la parte más intensa de su preparación de cara al comienzo del torneo.

Hoy 11:20

Mitre comenzó a transitar la etapa más exigente de la pretemporada con la mira puesta en el inicio de la Primera Nacional 2026, certamen en el que debutará como visitante ante All Boys, el domingo 8 de febrero desde las 17 horas.

El plantel aurinegro trabajó este sábado por la mañana bajo las órdenes del entrenador Carlos Mayor, en una práctica que se desarrolló desde las 8 y se extendió por dos horas en el estadio “Dres. José y Antonio Castiglione”. El grupo se encuentra prácticamente completo y solo resta la incorporación del defensor Pablo Minissale, prevista para este domingo.

De cara a la nueva temporada, Mitre sumó una importante cantidad de refuerzos. En el arco llegó Ignacio Pietrobono; en defensa se incorporaron Franco Ferrari, Martín Vázquez, Segundo Rodríguez, Martín Rodríguez, Luciano Correa, Daniel Abello, Pablo Minissale y Mateo Maldonado. En el mediocampo se destacan las llegadas de Maximiliano Romero, volante de experiencia, y Alan López, mientras que en ofensiva se sumaron Claudio Salto, Juan Pablo Zárate, Gustavo “Tortuga” Fernández y Enzo Avaro.

En cuanto a las continuidades, el cuerpo técnico contará nuevamente con los volantes Juan Ignacio Alessandroni y Santiago Rosales, piezas importantes en la estructura del equipo.

Desde la dirigencia, además, le confirmaron a Somos Deporte que el club no se retira del mercado de pases, por lo que no se descartan nuevas incorporaciones antes del inicio oficial del campeonato.

Mitre avanza firme en su preparación, con el objetivo de llegar de la mejor manera al arranque de una temporada que será exigente desde el primer partido.