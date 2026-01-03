Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 ENE 2026 | 26º
X
Mundo

Qué es la Delta Force, la fuerza de élite de Estados Unidos que capturó al dictador Nicolás Maduro en Venezuela

El grupo estadounidense estuvo a cargo del operativo para detener al mandatario chavista.

Hoy 11:48

El gobierno de Estados Unidos confirmó la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El operativo estuvo a cargo de Delta Force (Fuerza Delta, en español), la unidad antiterrorista de élite del ejército de EE.UU.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El presidente estadounidense Donald Trump felicitó el accionar de los militares y aseguró que se trató de “una operación brillante”.

A pesar de la ofensiva militar, el ministro del Interior, Diosdado Cabello dijo que Estados Unidos “logró un ataque parcial”.

La unidad de élite First Special Forces Operational Detachment-Delta -o Delta Force- está conformada por miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

Fue creada por el coronel Charles Beckwith -boina verde y veterano de la guerra de Vietnam- en 1977 y utilizó como referencia el modelo del SAS británico.

Su misión principal realizar tareas de antiterrorismo, rescate de rehenes y operaciones de alto riesgo. La fuerza se encuentra bajo el control operativo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC) y es administrada por el Comando de Operaciones Especiales del Ejército (USASOC). Durante décadas, el Pentágono evitó reconocer su existencia de forma oficial.

La unidad de élite participó de importantes operaciones como la búsqueda de Osama Bin Laden en Afganistán, tras los atentados terroristas a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.

En 2014, la fuerza militar brindó apoyo táctico para la captura del líder narco mexicano, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Además, la Fuerza Delta fue el encargado de abatir a Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico, en Siria en 2019.

Finalmente, este 3 de enero, sumó a la lista de operaciones la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Al respecto, Trump destacó: “Hubo mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos. Fue una operación brillante, de verdad”.

Quiénes integran la Fuerza Delta de Estados Unidos

Los integrantes de la Delta Force son seleccionados entre los Rangers y los Boinas Verdes.

El proceso de selección es considerado uno de los más exigentes del mundo militar: solo entre el 5% y el 10% de los candidatos logra superarlo. La unidad se especializa en:

  • Captura o neutralización de objetivos de alto valor.
  • Operaciones encubiertas en coordinación con agencias de inteligencia.
  • Protección de dignatarios en zonas de conflicto.
  • El rol clave del Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Clima en Santiago del Estero: tras el intenso calor, rige alerta amarilla por tormentas para este sábado 3 de enero de 2026
  2. 2. Comenzó el Festival Nacional de la Chacarera en Plaza Añoranzas con grandes figuras del folklore
  3. 3. Añatuya: un baby shower terminó en un parto de emergencia y el bebé fue derivado a Capital
  4. 4. Sabrina Rojas descubrió en vivo un mensaje de Facundo Pieres y quedó en shock: “¡No lo vi!”
  5. 5. Un hombre fue detenido tras agredir a su pareja y enfrentarse a su hijo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT