Anunciaron el calendario de la Fórmula 1: la agenda de Colapinto y la presencia argentina en otras categorías

El piloto de Alpine se prepara para su primera temporada completa en la Fórmula 1. En F2 y F3 también habrá participación de corredores nacionales.

Hoy 13:45
Franco Colapinto Fórmula 1

El automovilismo argentino vivirá un año histórico en 2026, con presencia nacional en las principales categorías fiscalizadas por la FIA. Habrá pilotos argentinos en Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, una particularidad que no se daba desde hace años y que genera gran expectativa entre los fanáticos.

En la Fórmula 1, Franco Colapinto afrontará su primera temporada como piloto titular, luego de su debut en 2025. La máxima categoría confirmó un calendario de 24 Grandes Premios, que comenzará el 6 de marzo en Australia, con carrera el domingo 8 a la 1 de la madrugada (hora argentina).

Entre las principales novedades aparece la salida del Gran Premio de Imola, escenario del estreno de Colapinto en Alpine, que será reemplazado por el GP de Madrid, una de las incorporaciones más resonantes del calendario.

En Fórmula 2, Nicolás Varrone competirá con Van Amersfoort Racing, equipo que supo ser el trampolín de Colapinto en su camino hacia la F1. En tanto, en Fórmula 3, el joven Mattia Colnaghi, de apenas 17 años, correrá para MP Motorsport, integra el Red Bull Junior Team y representa a la Argentina por su ascendencia materna.

Gracias a la organización de los fines de semana de competencia, los tres pilotos argentinos coincidirán en varias fechas del calendario, compartiendo escenarios emblemáticos del automovilismo mundial como Mónaco, Silverstone, Spa-Francorchamps y Monza.

Calendario completo de Franco Colapinto en la F1 2026

  • Australia: 6 al 8 de marzo
  • China: 13 al 15 de marzo
  • Japón: 27 al 29 de marzo
  • Baréin: 10 al 12 de abril
  • Arabia Saudita: 17 al 19 de abril
  • Miami: 1 al 3 de mayo
  • Canadá: 22 al 24 de mayo
  • Mónaco: 5 al 7 de junio
  • Barcelona-Catalunya: 12 al 14 de junio
  • Austria: 26 al 28 de junio
  • Gran Bretaña: 3 al 5 de julio
  • Bélgica: 17 al 19 de julio
  • Hungría: 24 al 26 de julio
  • Países Bajos: 21 al 23 de agosto
  • Italia: 4 al 6 de septiembre
  • España (Madrid): 11 al 13 de septiembre
  • Azerbaiyán: 25 al 27 de septiembre
  • Singapur: 9 al 11 de octubre
  • Estados Unidos: 23 al 25 de octubre
  • México: 30 de octubre al 1 de noviembre
  • Brasil: 6 al 8 de noviembre
  • Las Vegas: 19 al 21 de noviembre
  • Catar: 27 al 29 de noviembre
  • Abu Dabi: 4 al 6 de diciembre

Fechas en las que coincidirán Colapinto, Varrone y Colnaghi

  • Australia: 6 al 8 de marzo
  • Baréin: 10 al 12 de abril
  • Mónaco: 5 al 7 de junio
  • Barcelona: 12 al 14 de junio
  • Austria: 26 al 28 de junio
  • Gran Bretaña: 3 al 5 de julio
  • Bélgica: 17 al 19 de julio
  • Hungría: 24 al 26 de julio
  • Italia: 4 al 6 de septiembre
  • España (Madrid): 11 al 13 de septiembre

Con este panorama, 2026 se perfila como un año clave para el automovilismo argentino, con representación en todos los escalones rumbo a la elite y una generación que ilusiona con dejar huella en los principales circuitos del mundo.

