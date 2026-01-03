La agenda de River: días y horarios confirmados para sus amistosos de pretemporada

Enfrentará a Millonarios y Peñarol en enero, en dos pruebas internacionales que se disputarán en el Campus de Maldonado, como parte de la preparación.

River Plate comienza a delinear su camino rumbo a la próxima temporada y ya tiene confirmados sus dos compromisos de pretemporada, que servirán como las primeras pruebas futbolísticas en medio de una exigente preparación física.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo afrontará su primer amistoso del año el 11 de enero, cuando se mida ante Millonarios de Colombia desde las 21:00. Será una buena oportunidad para empezar a observar el funcionamiento del equipo, probar variantes tácticas y darle minutos tanto a los refuerzos como a los juveniles del plantel profesional.

Una semana más tarde, el sábado 17 de enero, el “Millonario” volverá a salir a escena frente a Peñarol, uno de los clubes más históricos del fútbol uruguayo y un rival habitual en este tipo de encuentros de preparación. Este duelo, que se jugará desde las 22, asoma como una prueba de mayor exigencia, ya con el inicio de la competencia oficial cada vez más cerca.

Ambos encuentros se disputarán en el Campus de Maldonado, en Uruguay, un moderno escenario con capacidad para 22.000 espectadores, elegido con frecuencia por equipos sudamericanos para realizar sus trabajos de pretemporada.

De esta manera, River comienza a ajustar detalles futbolísticos y físicos con dos compromisos internacionales que marcarán el pulso de su puesta a punto.