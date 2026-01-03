Una menor sufrió el robo de un iPhone 15 en Las Termas: detuvieron al presunto autor

El celular había sido sustraído bajo la modalidad de arrebato y posteriormente comercializado.

Personal del Departamento Robo y Hurto de la ciudad de Termas de Río Hondo logró recuperar un teléfono celular de alta gama que había sido robado mediante un arrebato y concretó la aprehensión del presunto autor del hecho.

La intervención se inició a partir de una denuncia que alertaba sobre un robo cometido por dos sujetos, quienes despojaron a una menor de edad de su teléfono móvil en la vía pública.

Tras las tareas investigativas, los efectivos establecieron que el dispositivo había sido comercializado. En ese contexto, lograron recuperar el aparato, que resultó ser un iPhone modelo 15 Plus, color rosa, el cual quedó a disposición de la Justicia.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, la fiscal interviniente ordenó la aprehensión del presunto autor. El procedimiento se concretó cuando el acusado circulaba por la vía pública y fue trasladado a sede policial.

El detenido permanece alojado a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer completamente el hecho.