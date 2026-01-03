La Banda: aprehendieron a un joven tras el robo a un maxikiosco del Bº 25 de Mayo

El sospechoso, de 23 años, fue localizado tras un operativo policial y habría intentado darse a la fuga al ser identificado. La Policía secuestró una motocicleta presuntamente utilizada en el hecho ilícito.

Hoy 14:30

Un joven de 23 años fue aprehendido en La Banda en el marco de una investigación por un robo ocurrido en un maxikiosco del barrio 25 de Mayo. En el procedimiento, la Policía también secuestró una motocicleta que habría sido utilizada para cometer el ilícito.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la División Prevención N.º 5, luego de que el personal policial fuera alertado sobre el hecho. A partir del análisis de imágenes de cámaras de seguridad del comercio, se obtuvieron datos sobre el rodado y la vestimenta del presunto autor.

Durante un patrullaje preventivo, los uniformados localizaron una motocicleta que coincidía con las características aportadas, estacionada en la intersección de las calles Laprida y Dalmiro Coronel Lugones, donde un grupo de personas se encontraba reunido.

En ese contexto, uno de los jóvenes mostró un marcado nerviosismo e intentó retirarse del lugar. Al ser consultado, reconoció haber utilizado la motocicleta horas antes, aunque aclaró que no era de su propiedad. Posteriormente, el dueño del rodado confirmó que se lo había prestado.

Al profundizar las averiguaciones, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente reducido por el personal policial. El joven y la motocicleta fueron trasladados a la Comisaría Comunitaria N.º 56.

Por disposición de la fiscal de turno, se ordenó la aprehensión del acusado, el secuestro del motovehículo y de las prendas de vestir que llevaba consigo, quedando todo a disposición de la Justicia.