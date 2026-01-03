La Casa Blanca difundió fotos de Trump supervisando en vivo la operación “Resolución Absoluta” para capturar a Maduro

Las imágenes muestran al presidente estadounidense junto a sus principales asesores mientras seguían minuto a minuto el desarrollo de la misión en Caracas. La operación fue definida como una de las más complejas de los últimos años en la región.

Hoy 17:26

La Casa Blanca publicó este sábado una serie de imágenes en las que se observa al presidente Donald Trump supervisando en tiempo real la operación “Resolución Absoluta”, la misión militar desplegada en Venezuela que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Las fotografías, difundidas a través de la cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X, muestran a Trump acompañado por sus principales asesores de seguridad nacional, mientras monitoreaban el avance de los acontecimientos desde una sala de operaciones.

Meses de planificación y un despliegue aéreo masivo

En conferencia de prensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, brindó detalles sobre el operativo y explicó que la misión fue el resultado de meses de planificación y ensayos previos.

“Esta operación, conocida como Resolución Absoluta, fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 3 de enero”, afirmó Caine. Según precisó, más de 150 aeronaves participaron del despliegue, entre ellas cazas F-35, F-22 y F-18, aviones de alerta temprana E-2 y bombarderos estratégicos B-1.

El objetivo principal fue introducir una fuerza de interdicción en pleno centro de Caracas, manteniendo el factor sorpresa. Mientras la unidad de élite avanzaba hacia la capital venezolana, el Componente Aéreo Conjunto neutralizó los sistemas de defensa aérea del país.

Caine explicó que se emplearon armas específicamente seleccionadas para garantizar el paso seguro de los helicópteros hacia la zona objetivo.

La captura, en plena madrugada

De acuerdo al relato oficial, la llegada al complejo donde se encontraba Maduro se produjo a las 2:01 de la madrugada, hora local venezolana. El equipo de operaciones avanzó “con rapidez y disciplina”, aislando el área para asegurar la protección de la fuerza terrestre durante la aprehensión.

Durante el operativo, un helicóptero estadounidense resultó dañado y dos militares sufrieron heridas, aunque se confirmó que no hubo víctimas fatales y que la aeronave logró regresar a su base.

El mensaje político de la Casa Blanca

Desde Washington, la difusión de las imágenes busca mostrar el seguimiento directo y permanente de la administración estadounidense sobre una de las acciones militares más relevantes de los últimos años en América Latina.

Trump elogió públicamente el trabajo de las fuerzas involucradas y calificó la misión como “una operación extraordinaria en Venezuela”. “Fue la fuerza que se utilizó para traer al dictador Maduro. Fue un ataque en suelo muy parecido a lo que fue la eliminación de las fuerzas iraníes el año pasado. Maduro fue exitosamente capturado en la mitad de la noche”, afirmó.

El mandatario también describió el contexto del operativo: “Estaba oscuro. Las luces de Caracas se apagaron en gran medida debido a cierta experiencia que tenemos”, y confirmó que Maduro fue detenido junto a su esposa. “Ambos tendrán que enfrentar a la justicia de Estados Unidos. Fueron acusados en Nueva York por una campaña mortal de narcotráfico”, sostuvo.

Trump indicó además que la detención se produjo en una “fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas”, y remarcó que la misión se realizó en colaboración con distintas fuerzas estadounidenses. “Somos un país respetado nuevamente”, concluyó.

La publicación de las imágenes marca un fuerte gesto político y comunicacional por parte de la Casa Blanca, al exhibir el rol central de Trump en una operación que ya genera impacto a nivel regional e internacional.