Jeremías Kruger no seguirá en Güemes: el club anunció la rescisión del contrato

La desvinculación del futbolista se realizó de común acuerdo, informaron desde el club azulgrana.

Hoy 13:47

El Club Atlético Güemes comunicó de manera oficial que en las últimas horas se produjo la rescisión de común acuerdo del vínculo contractual que unía al jugador Jeremías Kruger con la institución, por lo que el futbolista deja de formar parte del plantel.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado emitido por la comisión directiva, en el que se detalló que la decisión se tomó de manera consensuada entre ambas partes.

Desde el club expresaron además su agradecimiento al jugador “por el compromiso y esfuerzo al defender nuestros colores” durante su estadía en la institución azulgrana.

Por último, Güemes le deseó “el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos futbolísticos”, marcando así el cierre de su etapa en el conjunto santiagueño.