“Criamos niños sanos”: Noelia Marzol respondió a las críticas en redes

La bailarina defendió el video que compartió junto a su esposo y su hija y cuestionó los comentarios negativos que recibió.

Hoy 18:10

Noelia Marzol rompió el silencio tras la polémica que generó la publicación de un video en el que su marido, Ramiro Arias, le besa el pecho mientras están en la pileta. Lo que llamó la atención de los usuarios es que en el lugar también está Alfonsina, la hija de ambos.

Cansada de las críticas que recibió, la bailarina usó sus redes sociales para dejar en claro su punto de vista. “Deseo que muchos niños más sean criados en ambientes tan llenos de amor, respeto, libertad, felicidad y contención”, disparó.

Y agregó: “En esta familia mandamos besos a los miles de opinólogos en las redes. Mientras ustedes hablan nosotros nos encargamos de criar niños felices y sanos. Abrázame así siempre, Ramiro. Vos dale para adelante que los de afuera son de palo”.

