El Gobierno argentino restringió el ingreso de personas vinculadas al chavismo

Manuel Adorni informó que la prohibición alcanza a funcionarios, miembros de las Fuerzas Armadas y empresarios sancionados por Estados Unidos.

Hoy 18:40

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este sábado nuevas restricciones migratorias sobre ciudadanos venezolanos relacionados con el régimen chavista tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa de parte de Estados Unidos. Esto incluye tanto a funcionarios como empresarios o personas relacionadas a su gobierno.

El presidente norteamericano Donald Trump informó de la operación en donde Estados Unidos atacó objetivos militares en Caracas, la capital venezolana, capturó a Maduro y Cilia Flores y los trasladó a Nueva York.

“La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro. La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro”, escribió en la red social X.

Y detalló: “Las restricciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU., entre otros. Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país”.

Unos minutos más tarde, el Ministerio de Seguridad, comandado por Alejandra Monteoliva, compartió el mismo comunicado. “Argentina no será refugio de colaboradores del régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro”, sumaron desde la cartera.