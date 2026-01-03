Funcionarios de la Capital asistieron a la ceremonia de apertura del Festival Nacional de la Chacarera

Funcionarios de la Municipalidad de la Capital participaron de la ceremonia de apertura del 55° Festival Nacional de la Chacarera que comenzó la noche del viernes en la Plaza Añoranzas.

Hoy 19:10

El pasado viernes por la noche comenzó una nueva edición del tradicional festival, en Plaza Añoranzas. Como parte del acto inaugural, asistieron el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el subsecretario del área, Diego Brunet y el director de la Juventud, Luis Llanos, quienes compartieron el espacio con el subsecretario de Turismo de la provincia, Nelson Bravo, y el subsecretario de Cultura, Juan Leguizamón, además del presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán, y la Concejal, Marta Arenas.

El tradicional encuentro, que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de la Capital, destaca el legado del folclore, con música y danza, y a los referentes actuales. El escenario reúne a artista santiagueños reconocidos y a figuras nacionales como Abel Pintos, quien actuará esta noche.