Funcionarios de la Capital asistieron a la ceremonia de apertura del Festival Nacional de la Chacarera

Funcionarios de la Municipalidad de la Capital participaron de la ceremonia de apertura del 55° Festival Nacional de la Chacarera que comenzó la noche del viernes en la Plaza Añoranzas.
El pasado viernes por la noche comenzó una nueva edición del tradicional festival, en Plaza Añoranzas. Como parte del acto inaugural, asistieron el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el subsecretario del área, Diego Brunet y el director de la Juventud, Luis Llanos, quienes compartieron el espacio con el subsecretario de Turismo de la provincia, Nelson Bravo, y el subsecretario de Cultura, Juan Leguizamón, además del presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán, y la Concejal, Marta Arenas.
El tradicional encuentro, que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de la Capital, destaca el legado del folclore, con música y danza, y a los referentes actuales. El escenario reúne a artista santiagueños reconocidos y a figuras nacionales como Abel Pintos, quien actuará esta noche.