Tras la captura de Maduro, Estados Unidos levantó las restricciones de vuelo en el Caribe

Hoy 05:18

El Gobierno de Estados Unidos levantó a partir de las 00 de este domingo, hora de Washington, las restricciones al espacio aéreo en el Caribe que habían sido impuestas el sábado, tras el ataque lanzado por Washington contra Venezuela.

La medida fue confirmada por el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien informó que las limitaciones ya no rigen y que las aerolíneas fueron notificadas para reanudar sus operaciones.

"Los vuelos pueden retomarse. Las aerolíneas están informadas y actualizarán pronto sus horarios", anunció el funcionario a través de su cuenta en la red social X.

Las restricciones habían sido dispuestas durante la mañana del sábado por la Administración Federal de Aviación (FAA), que limitó el tránsito aéreo en el Caribe y sobre Venezuela "en apoyo al Departamento de Defensa" y con el objetivo de "garantizar la seguridad del público en vuelos", según explicó el propio Duffy.

En la madrugada del sábado, EE.UU. lanzó un ataque contra distintos puntos del territorio venezolano, incluida la capital, Caracas, y capturó al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados por mar y por aire a Nueva York, donde enfrentarán un proceso judicial por cargos de narcotráfico y otros delitos.

Como consecuencia del cierre del espacio aéreo, las principales aerolíneas estadounidenses se vieron obligadas a cancelar cientos de vuelos en la región del Caribe. Las restricciones afectaron a compañías como American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Southwest Airlines y United Airlines.

JetBlue informó que debió cancelar al menos 215 vuelos debido al uso del espacio aéreo por aeronaves militares. El destino más afectado fue Puerto Rico: en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, el principal de la isla, al menos 357 vuelos se vieron alterados.

En Aruba, parte del Reino de los Países Bajos, se registraron otras 89 cancelaciones, muchas de ellas correspondientes a la aerolínea neerlandesa KLM.

Maduro vivió este sábado un recorrido que pocas veces tuvo un mandatario en la historia moderna, desde ser capturado en Caracas hasta su llegada en avión a suelo estadounidense y su ingreso en una prisión federal de Brooklyn, en Nueva York, bajo la custodia de múltiples agencias federales.

La pesadilla del dictador empezó en las primeras horas del sábado, todavía de noche, cuando más de 150 aeronaves estadounidenses despegaron desde 20 bases terrestres y marítimas hacia Venezuela aprovechando una luna llena que mejoró la visibilidad para el operativo.

Las fuerzas de Washington llegaron al complejo en el que se encontraba Maduro a las 2:01 hora de Venezuela sin darle tiempo a Maduro ni a su mujer, Cilia Flores, de refugiarse en un espacio seguro blindado con acero.

Abandonaron territorio venezolano dos horas y media después con los detenidos a bordo de un helicóptero que los trasladó al buque USS Iwo Jima. Trump confirmó que ambos se encontraban a bordo de esta embarcación anfibia para dirigirse hacia Nueva York, donde Maduro tiene un proceso penal abierto por narcotráfico.

El periplo de Maduro en EE.UU. comenzó al aterrizar en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar situado en el norte del estado de Nueva York, procedente de un avión militar Boeing 757 que lo trasladó desde Guantánamo, Cuba.

El líder del régimen chavista fue trasladado en helicóptero hasta Manhattan. La aeronave aterrizó en un helipuerto a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de la ciudad, donde fue recibido por un amplio dispositivo de custodia.

Una caravana de vehículos policiales lo escoltó posteriormente hasta una instalación federal vinculada a la DEA, donde fue procesado antes de su traslado final. Fue escoltado esta vez hasta el Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn, la prisión federal en la que permanecerá mientras enfrenta su proceso judicial en Estados Unidos.