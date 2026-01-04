Ingresar
Localidad tucumana sufrió la furia de un violento temporal

Los fuertes vientos provocaron numerosos destrozos.

Hoy 05:55
Temporal en Tucumán.

Un temporal de corta duración pero de notable intensidad provocó este sábado por la tarde daños materiales en la zona de Finca Cornet, en la localidad de Arcadia, departamento Chicligasta, donde se registraron árboles caídos y voladuras de techos en al menos dos viviendas.

El fenómeno, que fue advertido por vecinos del lugar, generó preocupación por la violencia de las ráfagas y motivó intervenciones preventivas ante posibles riesgos.

Según los testimonios recabados en el lugar, el viento y la lluvia impactaron de manera localizada, con efectos visibles en caminos internos y predios rurales.

Imágenes difundidas por residentes muestran árboles arrancados de raíz y grandes ramas obstruyendo accesos, además de estructuras dañadas por la fuerza del temporal.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del episodio.

