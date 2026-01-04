Ingresar
La gran noticia que recibió Franco Colapinto antes de arrancar la temporada de la Fórmula 1 con Alpine

El piloto argentino está muy cerca de comenzar su pretemporada y los fanáticos están expectantes.

Hoy 07:05

Con el 2026 ya en marcha, Franco Colapinto avanza enfocado en su pretemporada con Alpine de cara a su primera temporada completa en la Fórmula 1. Aunque todavía no hubo imágenes oficiales desde la fábrica de Enstone, la escudería francesa confirmó una decisión clave para el argentino: Stuart Barlow continuará como su ingeniero de pista.

Antes del inicio del campeonato, los equipos deben oficializar sus estructuras y Alpine optó por la continuidad. Barlow acompaña a Colapinto desde el momento en que el pilarense tomó el volante tras reemplazar a Jack Doohan, y fue parte del proceso de adaptación del piloto a la categoría reina.

El ingeniero británico también transitaba un nuevo rol —venía de ser ingeniero de rendimiento— y su crecimiento fue paralelo al de Colapinto. Tras un inicio con ajustes lógicos y algunos entredichos, ambos cerraron 2025 con una relación sólida, marcada por el acompañamiento en situaciones imprevistas y una comunicación cada vez más fluida.

La decisión fue bien recibida por los fanáticos y refuerza la tranquilidad interna del proyecto: mantener la misma dupla permite a Colapinto concentrarse en otros aspectos del desafío que viene. En el otro lado del box, Pierre Gasly seguirá trabajando con Josh Peckett como ingeniero de pista.

Este movimiento envía un mensaje claro de estabilidad y confianza desde Alpine, tanto hacia adentro como hacia el exterior, en la antesala de una temporada exigente.

Calendario de Franco Colapinto en la F1 2026

  • Australia: 6-8 de marzo
  • China: 13-15 de marzo
  • Japón: 27-29 de marzo
  • Baréin: 10-12 de abril
  • Arabia Saudita: 17-19 de abril
  • Miami: 1-3 de mayo
  • Canadá: 22-24 de mayo
  • Mónaco: 5-7 de junio
  • Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio
  • Austria: 26-28 de junio
  • Gran Bretaña: 3-5 de julio
  • Bélgica: 17-19 de julio
  • Hungría: 24-26 de julio
  • Países Bajos: 21-23 de agosto
  • Italia: 4-6 de septiembre
  • España: 11-13 de septiembre
  • Azerbaiyán: 25-27 de septiembre
  • Singapur: 9-11 de octubre
  • Estados Unidos: 23-25 de octubre
  • México: 30 de octubre al 1 de noviembre
  • Brasil: 6-8 de noviembre
  • Las Vegas: 19-21 de noviembre
  • Catar: 27-29 de noviembre
  • Abu Dabi: 4-6 de diciembre

Con estructura definida y continuidad en el box, Colapinto empieza a construir su 2026 con bases firmes.

