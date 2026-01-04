Ingresar
Vélez fue más que Independiente de Catamarca y sacó ventaja en la ida de la Cuarta Ronda

En San Ramón el equipo de Pablo Ávila se impuso por 2 a 0 por el Torneo Regional.

Hoy 20:07
Vélez

Vélez de San Ramón confirmó que es un equipo duro, especialmente cuando juega en su estadio, y dio un paso importante en la serie al imponerse por 2 a 0 frente a Independiente de Catamarca en el partido de ida de la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur.

El conjunto que dirige Pablo Ávila fue paciente, trabajó el partido y encontró la diferencia en el segundo tiempo. A los 15 minutos del complemento, Iván Gómez apareció para abrir el marcador y darle tranquilidad al elenco de San Ramón, que desde ese momento controló el desarrollo del juego.

Ya sobre el cierre, a los 38', una mala salida del arquero rival fue bien aprovechada por Marcelo Acuña, que estableció el 2 a 0 definitivo y dejó la serie claramente a favor de Vélez, que ahora viajará a Catamarca con una ventaja importante y la confianza en alza para buscar la clasificación.

