Vélez de San Ramón va por el primer golpe ante Independiente de Catamarca

El Fortín afronta el partido de ida de la cuarta fase del Torneo Regional con la premisa de sacar ventaja en casa.

Hoy 07:26

Vélez de San Ramón afrontará este domingo el partido de ida de la cuarta fase del Torneo Regional Federal Amateur con la premisa clara de hacerse fuerte en casa y sacar ventaja frente a Independiente de Catamarca.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto dirigido por Pablo Ávila llega entonado tras eliminar a Unión Aconquija por penales en Catamarca, un resultado que fortaleció la confianza del plantel y renovó la ilusión de seguir avanzando en el certamen.

De cara a esta instancia, Vélez de San Ramón se reforzó con jugadores de experiencia, entre ellos Sergio Salto, Daniel Luna y Franco Rossi, piezas que le aportaron jerarquía y equilibrio al equipo en momentos decisivos.

Si bien en la previa se manejó la posibilidad de contar con público neutral, finalmente el encuentro se disputará sin hinchas visitantes, por lo que el Fortín contará únicamente con el apoyo de su gente.

El ganador de esta serie se medirá en la próxima fase con el vencedor del cruce entre Comercio y Central Argentino, en un camino que se vuelve cada vez más exigente rumbo al objetivo mayor.

Datos del partido

Vélez de Santiago del Estero vs. Independiente de Catamarca

Hora: 17:30

17:30 Estadio: Juan Carlos Paz

Juan Carlos Paz Árbitro: Rodrigo Ballestero (Tucumán)

(Tucumán) Asistente 1: Maximiliano Leal (Tucumán)

Maximiliano Leal (Tucumán) Asistente 2: Sebastián N. D’Arpino (Tucumán)

Sebastián N. D’Arpino (Tucumán) Cuarto árbitro: Sebastián Romano (Tucumán)

Con ilusión, refuerzos y el respaldo de su gente, Vélez intentará dar el primer paso en una serie clave del Regional Federal.