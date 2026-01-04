¿En la cuerda floja?: qué paso con La Joaqui en MasterChef Celebrity

La popular cantante no estuvo en la última gala de beneficios del reality de Telefe y por ello se tomó una dura determinación.

Hoy 07:24

En medio de un cambio en la programación habitual, el viernes se emitió la gala de beneficios de MasterChef Celebrity, una instancia clave dentro del reality culinario de Telefe que suele definir ventajas determinantes para los participantes de cara a los próximos desafíos.

Antes de presentar el reto de la noche, que incluía la compleja tarea de cocinar ciervo, un ingrediente poco habitual y difícil de dominar, Wanda Nara hizo un anuncio importante que sorprendió tanto a los participantes como al público. La conductora se refirió puntualmente a la situación de La Joaqui, quien no estuvo presente en el estudio.

“Les quiero informar que La Joaqui debería estar acá porque le fue muy bien con la liebre, pero tuvo un inconveniente y va directo a gala de eliminación”, comunicó Wanda, dejando en claro que la decisión no estaba vinculada al desempeño culinario, sino a su ausencia.

Cabe recordar que en la gala de beneficios dos participantes obtienen las medallas de oro y plata, que les otorgan ventajas en el siguiente desafío, mientras que el peor plato de la noche va directamente a la gala de eliminación. Sin embargo, en esta ocasión, el futuro de La Joaqui dentro de la competencia quedó sellado por su faltazo y no por una evaluación del jurado.

¿Cuándo será la próxima gala de eliminación de "Masterchef Celebrity"?

Tras una semana cargada de emociones en MasterChef Celebrity, el reality culinario de Telefe ya definió cómo continuará su programación luego de los festejos de Año Nuevo. Este lunes, Momi Giardina se convirtió en la décima eliminada de la competencia, marcando el cierre de una etapa y dando paso a una nueva ronda de desafíos.

Este martes comenzó un nuevo ciclo de pruebas para los participantes que siguen en carrera, aunque la grilla sufrió algunas modificaciones debido al fin de año. El miércoles 31 de diciembre no hubo programa, al tratarse de la noche de Fin de Año, el jueves 1° de enero sí se emitió el reality, pese a ser feriado nacional.

Y a diferencia de la acostumbrada programación, esta semana si hay emisión este viernes con la gala de beneficios.

De esta manera, la gala de última chance se emitirá hoy domingo 4 de enero, mientras que si no hay cambios de último momento en la programación, la próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity tendrá lugar el lunes 5 de enero, cuando se conocerá el nombre del nuevo eliminado y la competencia entrará en una nueva fase rumbo a la final.