Policiales

Robaron camisetas de colección y objetos de valor al padre del futbolista Enzo Kalinski

El hecho ocurrió mientras el propietario se encontraba fuera de la provincia. Los delincuentes rompieron un ventanal y se llevaron, entre otras cosas, camisetas vinculadas a la carrera deportiva de su hijo.

Hoy 07:30

El padre del futbolista santiagueño Enzo Kalinski fue víctima de un robo en su vivienda, donde delincuentes ingresaron tras violentar una abertura y se llevaron herramientas, una escopeta antigua y camisetas de colección vinculadas a la carrera deportiva de su hijo.

Según la denuncia policial, Estanislao Kalinski, de 65 años, se había ausentado de la propiedad durante la primera quincena de diciembre por razones laborales, ya que se desempeña como mecánico del automotor en la provincia de Buenos Aires.

Al regresar a Santiago del Estero el 31 de diciembre, el damnificado constató que desconocidos habían destruido la celosía de un ventanal de dos hojas para ingresar a la vivienda, ubicada sobre Camino de Villa Putzolo.

Una vez en el interior, los autores del hecho sustrajeron una caja con herramientas, una amoladora, una agujereadora y una escopeta con más de 100 años de antigüedad, que pertenecía al abuelo de la víctima.

Además, denunciaron el robo de camisetas de distintos equipos en los que jugó Enzo Kalinski, las cuales se encontraban guardadas en el dormitorio y tenían un alto valor sentimental.

Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Silvia Jaime Luna, personal de Criminalística realizó una inspección ocular en el lugar y efectivos policiales iniciaron un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para avanzar en la investigación. No descartan procedimientos en el marco de la causa.

