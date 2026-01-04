Central Argentino y Comercio chocan en La Banda buscando adelantarse en una serie que promete

El Albo recibe al Tripero en el partido de ida de la cuarta fase del Torneo Regional.

Hoy 07:45

Central Argentino y Comercio Central Unidos se enfrentarán esta tarde desde las 19:00 en el partido de ida de la cuarta fase del Torneo Regional Federal Amateur, en una serie que promete emociones fuertes y que comenzará a definirse en La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Albo llega en un gran momento tras eliminar a Juventud Independiente de La Rioja, con triunfos tanto de local como de visitante, mostrando solidez y regularidad. Del otro lado, el Tripero dejó en el camino a Río Dulce de Las Termas en una llave más ajustada: ganó en casa y empató como visitante en la revancha.

De cara a esta instancia decisiva, ambos equipos se reforzaron. Central Argentino incorporó al arquero Luis Salto, al defensor Mauricio Ruiz y a los delanteros Ismael Chávez y Jairo Cáceres. Comercio, en tanto, sumó a los atacantes Matías Díaz Cantoni, Luis Leguizamón y al volante Jeremías Valoy.

La serie comenzará a jugarse en el estadio “Osvaldo Juárez”, donde se espera un duelo intenso y parejo, con dos equipos que sueñan con seguir avanzando en el certamen más federal del país.

Datos del partido

Central Argentino vs. Comercio Central Unidos

Hora: 19:00

19:00 Estadio: Osvaldo Juárez (Central Argentino)

Osvaldo Juárez (Central Argentino) Árbitro: Guillermo Alberto Infante (Santiago del Estero)

(Santiago del Estero) Asistente 1: Emilio Celiz (Santiago del Estero)

Emilio Celiz (Santiago del Estero) Asistente 2: Daniel Esteban Juárez (Santiago del Estero)

Daniel Esteban Juárez (Santiago del Estero) Cuarto árbitro: Brian Manuel Morales (Santiago del Estero)

Con refuerzos, buen presente y la ilusión intacta, Central Argentino y Comercio pondrán primera en una serie imperdible del Torneo Regional.