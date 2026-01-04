Gallardo apuesta fuerte y quiere a Sebastián Villa en River: ¿Cómo está la negociación?

El técnico ve con buenos ojos una posible incorporación del ex delantero de Boca para afrontar el 2026.

Hoy 07:59

El nombre de Sebastián Villa se metió de lleno en la planificación de River para la temporada 2026. Marcelo Gallardo considera que el extremo colombiano puede ser una pieza clave para potenciar el ataque y ya expresó su deseo de contar con él, pese a su pasado en Boca y a las causas judiciales que marcaron su carrera. Sin embargo, la operación está lejos de ser sencilla y presenta varios obstáculos.

El futbolista de 29 años no continuará en Independiente Rivadavia, club con el que hizo historia al conquistar la Copa Argentina, y su salida de Mendoza parece cuestión de tiempo. De todos modos, la Lepra no está dispuesta a facilitar la negociación: según trascendió, pide entre 10 y 12 millones de dólares por su pase, una cifra que hoy aparece como el primer gran freno.

Villa busca dar un nuevo salto en su carrera y ve con buenos ojos cambiar de aire. Aunque nunca se expresó públicamente sobre la posibilidad de llegar a River, dejó algunos guiños indirectos, como su cercanía con Juan Fernando Quintero. Desde su entorno, sin embargo, evitan definiciones y manejan el tema con cautela.

Justamente, el entorno del jugador es uno de los actores activos en esta historia. Las charlas existen y hay intentos por acercar posiciones, aunque en Núñez aclaran que los contactos se dan más por los vínculos personales que por una negociación avanzada. El representante de Villa es Rodrigo Riep, el mismo de Quintero, con buena relación con Gallardo, quien es el principal impulsor de la llegada del colombiano.

Puertas adentro, la postura es diferente. El presidente Stefano Di Carlo no está convencido de avanzar, tanto por el alto monto que exige Independiente Rivadavia como por el perfil del jugador y su historial reciente. En la conducción del club no ven con buenos ojos asumir el costo económico y político de la operación.

Desde Mendoza, Daniel Vila confirmó que el delantero dejará el club. “Hay ofertas y conversaciones avanzadas. Es parte del compromiso que asumimos con él”, explicó el presidente de la Lepra, aunque evitó dar cifras y recordó que el jugador tiene contrato hasta 2027.

El pasado de Villa pesa y mucho. Su salida de Boca en 2023 fue conflictiva tras la condena por violencia de género, que derivó en su apartamiento y un extenso conflicto legal. Luego pasó por Bulgaria y regresó al país en 2024, en una etapa que ya había generado polémica. Hoy, River evalúa si su talento deportivo alcanza para inclinar una balanza que, por ahora, sigue lejos de definirse.