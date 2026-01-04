Enzo Pérez definió su futuro y firmará con un club del fútbol argentino

El volante de 39 años viene de quedar libre en River y seguirá su carrera en el país.

Hoy 00:25

Enzo Pérez fue uno de los héroes de Madrid que dejó River en este mercado de pases y, tras varias semanas de especulación, llegó a un acuerdo con Argentinos Juniors, club con el que disputará la Copa Libertadores 2026.

La insistencia de Nicolás Diez resultó clave para que el Bicho de La Paternal mejore su propuesta inicial y se quede con los servicios del volante central de 39 años, quien firmará contrato por un año. En ese período, el equipo de La Paternal afrontará el máximo certamen continental, comenzando su camino en la Fase 2, donde se medirá con Barcelona de Guayaquil.

El último ciclo de Enzo Pérez en River no terminó como se esperaba. Con el correr de la temporada fue perdiendo minutos, más allá de haber sido titular ante Vélez y Racing en el Clausura, y finalmente Marcelo Gallardo decidió no tenerlo en cuenta para este año.

Tras marcharse de Núñez en condición de libre, el mendocino recibió una despedida medida en redes sociales junto a otros campeones de la Libertadores 2018: “Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡Eternamente gracias, Enzo!”.

El mediocampista, mundialista en Rusia 2018, disputó 38 partidos en la última temporada, la mayoría durante el primer semestre. Luego perdió terreno y, en varios encuentros, ni siquiera fue una opción para el cuerpo técnico.

Además del interés de Argentinos Juniors, Nacional de Montevideo también había mostrado intenciones de sumarlo, como ya había ocurrido tras su salida de River a fines de 2023, antes de que el jugador decidiera regresar a Estudiantes de La Plata.

De esta manera, el Tifón de Boyacá suma experiencia y jerarquía a su plantel. Junto al bicampeón de América (Estudiantes 2009 y River 2018), el club también cerró la llegada de Gino Infantino a préstamo desde Fiorentina y aguarda por la firma del arquero chileno Brayan Cortés, que está a un paso de concretarse.