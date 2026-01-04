Denunció a su expareja por hostigamiento: es policía y tenía prohibición de acercamiento

El acusado presta servicios en el Liceo Policial Coronel Lorenzo Lugones y había sido notificado de una restricción judicial en noviembre.

Hoy 08:00

Una cabo primera de la Policía en situación de retiro denunció a su expareja, también funcionario policial, por presunto hostigamiento e incumplimiento de una medida judicial de prohibición de acercamiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho fue denunciado cerca de las 16 del viernes, cuando la mujer, de 43 años, se presentó en la Comisaría Comunitaria N.º 51 y manifestó que su ex pareja continúa contactándola pese a una restricción vigente.

Según indicó, el acusado presta servicios en el Liceo Policial Coronel Lorenzo Lugones y fue denunciado el pasado 4 de noviembre. En aquella oportunidad, por orden de la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, se le notificó una prohibición de acercamiento.

La damnificada explicó que, a pesar de la medida, el hombre le envió mensajes a través de la red social Instagram. Desde su cuenta personal, habría recibido un mensaje con la palabra “Gorda”, al cual decidió no responder.

Más tarde, cerca de las 21, la mujer recibió un nuevo contacto, esta vez mediante un mensaje de texto en el que el acusado habría escrito “Yesi”. Ante el temor de que continúe el hostigamiento, decidió realizar la denuncia correspondiente.

En sede policial, la ex integrante de la fuerza exhibió los mensajes recibidos. Los efectivos pusieron la situación en conocimiento de la fiscal coordinadora de la Unidad Fiscal interviniente, Silvina Paz, quien dispuso que las actuaciones sean remitidas al Ministerio Público Fiscal para continuar con la instrucción.