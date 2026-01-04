Una mujer prestó su celular y le vaciaron la cuenta bancaria: le sacaron $220.000

El hecho ocurrió luego de que la víctima, una mujer de 51 años, prestara su teléfono en reiteradas oportunidades.

Hoy 08:30

Una mujer de 51 años denunció haber sido víctima de una estafa virtual luego de advertir el faltante de 220.000 pesos de su cuenta de una conocida aplicación bancaria. El hecho es investigado por la Fiscalía de Añatuya, a cargo del Dr. Guillermo Farías.

Según consta en la denuncia, la damnificada había prestado su teléfono celular en reiteradas oportunidades a una persona de su entorno, quien lo utilizaba para enviar mensajes a través de la aplicación WhatsApp. En ese momento, la situación no le generó sospechas.

La irregularidad fue detectada durante la noche del 2 de enero, cuando la mujer revisó su cuenta virtual y advirtió que el saldo se había reducido de manera significativa, sin haber realizado operaciones de ese tipo.

Ante esta situación, dio aviso a las autoridades y se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer cómo se concretó la maniobra y quiénes podrían estar involucrados.

El fiscal interviniente dispuso una serie de medidas investigativas y no se descarta que en los próximos días surjan novedades en el avance de la causa.