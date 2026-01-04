Enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo: así fue la primera noche de Nicolás Maduro en una cárcel de Nueva York

El líder chavista y su esposa Cilia Flores serán juzgados en Nueva York por conspiración narcoterrorista. En el país caribeño, el chavismo proclamó a la vice Delcy Rodríguez como presidenta.

Hoy 08:45

El depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro amaneció este domingo en una cárcel de Nueva York tras la impactante incursión militar con la que Estados Unidos lo capturó y dice haber asumido el control de ese país suramericano rico en petróleo.

Comandos militares apresaron en la madrugada del sábado a Maduro y a su esposa mientras bombardeos cayeron durante más de una hora sobre objetivos en Caracas y sus alrededores, en una operación que se discutirá el lunes de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

El líder izquierdista fue extraído del país rumbo a Estados Unidos, donde finalmente fue llevado en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Allí enfrentará cargos de narcotráfico y terrorismo. Imágenes publicadas por el gobierno del presidente Donald Trump mostraron a Maduro esposado y en sandalias a su llegada a Nueva York, mientras era escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Maduro llegó al centro de detención en la noche del sábado tras ser trasladado en helicóptero a Manhattan y escoltado hasta la instalación por una caravana de vehículos policiales, según le confirmó el Departamento de Policía de Nueva York a CNN.

En un primer momento, la llegada a la base de la guardia militar Stewart, en Nueva York, fue registrada por varias cadenas norteamericanas que trasmitieron en vivo el momento exacto en que ambos descendieron del avión USS Iwo Jima que los trasladó hasta allí.

Cerca de las 17.25 (hora local) se vio la silueta del presidente venezolano bajar del avión escoltado por docenas de agentes federales, entre ellos personal del FBI y de la Administración de Control de Drogas (DEA). Sin embargo, debido a la oscuridad en las inmediaciones, no se podía distinguir con claridad los rostros de los allí presentes.

Por la noche, la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca compartió un nuevo video en el que sí se lo vio con claridad, esposado y en sandalias, escoltado por agentes federales a través de una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Nueva York.

“Buenas noches, feliz año nuevo”, se escucha decir en inglés al izquierdista de 63 años. En español dijo “qué triste”.

Poco después, trascendieron nuevas imágenes del momento en el que el líder chavista bajó del avión en la base de la guardia militar Stewart, esposado y escoltado por varios agentes de la DEA.

El arribo de Maduro y Flores se dio horas después que el propio mandatario norteamericano, Donald Trump, celebrara el operativo en Venezuela y ratificara en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, que Estados Unidos estará a cargo de liderar el proceso de transición en el país.

En ese sentido, Trump aseguró que Estados Unidos asumirá el control de Venezuela por tiempo indefinido, sin fijar un plazo para devolver el poder a manos venezolanas. “Vamos a dirigir el país hasta que llegue el momento de una transición segura, adecuada y juiciosa”, sostuvo y remarcó en varias oportunidades que será Washington quien decida cuándo y en qué condiciones se producirá esa transferencia.