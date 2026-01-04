¿Freno a la ilusión de Boca? La decisión que habría tomado Paulo Dybala sobre su futuro

El delantero cordobés es pretendido por el Xeneize para afrontar la Copa Libertadores.

Hoy 09:03

Paulo Dybala se encuentra ante una decisión clave para su futuro. A seis meses de la finalización de su contrato, el atacante evalúa renovar con la Roma y para lograrlo estaría dispuesto a reducir considerablemente su salario, pasando de 8 millones de euros anuales a cerca de 3 millones.

La postura del futbolista genera fuerte repercusión en Italia y en Argentina. Dybala prioriza la continuidad en la Roma, aun resignando dinero, en una señal clara de su intención de mantenerse en la élite europea y respaldar el proyecto deportivo del club capitalino.

Desde la dirigencia romana valoran la predisposición del cordobés, aunque mantienen dudas por su estado físico. En las últimas temporadas, el jugador estuvo afectado por lesiones musculares, una situación que preocupa al cuerpo técnico de cara a una competencia exigente.

Puertas adentro consideran que, cuando está en plenitud, su nivel sigue siendo determinante, pero la falta de regularidad es el principal punto de análisis antes de avanzar en una renovación definitiva.

Este escenario también impacta en el mercado argentino. En las últimas semanas tomó fuerza el rumor de un posible interés de Boca Juniors, que sueña con dar un golpe de impacto con una figura internacional. De concretarse, sería el regreso de Dybala al país, aunque no a Instituto de Córdoba, club en el que debutó como profesional.

Sin embargo, la voluntad del jugador de continuar en Italia y las negociaciones en curso con la Roma enfrían seriamente cualquier posibilidad de retorno inmediato al fútbol argentino.

Por ahora, el futuro de Paulo Dybala parece seguir ligado a Europa, en una decisión que prioriza lo deportivo por sobre lo económico y posterga, al menos por un tiempo más, su vuelta al país.