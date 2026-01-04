Ingresar
El santiagueño Javier Martínez fue presentado como refuerzo de Almirante Brown

Tras su paso por Mitre, el jugador oriundo de Clodomira seguirá su carrera en “La Fragata”.

Hoy 09:15

Javier Martínez fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Almirante Brown. El atacante nacido en Clodomira firmó su contrato y ya se incorporó al plantel del Mirasol, donde seguirá su carrera profesional.

El delantero llega a La Fragata proveniente de Mitre y estará vinculado a la institución de Isidro Casanova hasta diciembre de 2026, en una apuesta del club por sumar alternativas en el frente de ataque.

La presentación se realizó a través de las redes sociales oficiales de Almirante Brown, donde le dieron la bienvenida con un mensaje claro: “¡Bienvenido al Mirasol, Javier!”.

De esta manera, Martínez afronta un nuevo desafío en su carrera, con el objetivo de ganarse un lugar y aportar su cuota de gol en el exigente campeonato de la Primera Nacional.

