El santiagueño Javier Martínez fue presentado como refuerzo de Almirante Brown

Hoy 09:15

Javier Martínez fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Almirante Brown. El atacante nacido en Clodomira firmó su contrato y ya se incorporó al plantel del Mirasol, donde seguirá su carrera profesional.

El delantero llega a La Fragata proveniente de Mitre y estará vinculado a la institución de Isidro Casanova hasta diciembre de 2026, en una apuesta del club por sumar alternativas en el frente de ataque.

La presentación se realizó a través de las redes sociales oficiales de Almirante Brown, donde le dieron la bienvenida con un mensaje claro: “¡Bienvenido al Mirasol, Javier!”.

De esta manera, Martínez afronta un nuevo desafío en su carrera, con el objetivo de ganarse un lugar y aportar su cuota de gol en el exigente campeonato de la Primera Nacional.