El santiagueño Javier Martínez fue presentado como refuerzo de Almirante Brown

Tras su paso por Mitre, el jugador oriundo de Clodomira seguirá su carrera en “La Fragata”.
Javier Martínez fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Almirante Brown. El atacante nacido en Clodomira firmó su contrato y ya se incorporó al plantel del Mirasol, donde seguirá su carrera profesional.
El delantero llega a La Fragata proveniente de Mitre y estará vinculado a la institución de Isidro Casanova hasta diciembre de 2026, en una apuesta del club por sumar alternativas en el frente de ataque.
La presentación se realizó a través de las redes sociales oficiales de Almirante Brown, donde le dieron la bienvenida con un mensaje claro: “¡Bienvenido al Mirasol, Javier!”.
De esta manera, Martínez afronta un nuevo desafío en su carrera, con el objetivo de ganarse un lugar y aportar su cuota de gol en el exigente campeonato de la Primera Nacional.