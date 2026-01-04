“Los de afuera son de palo”: Noelia Marzol respondió a las críticas por el video con su pareja en la pileta

La artista decidió expresarse en redes sociales tras la fuerte polémica que se generó en torno al video que publicó junto a su pareja, Ramiro Arias, en una pileta y frente a su hija Alfonsina.

Hoy 09:20

Todo indica que Noelia Marzol se cansó de las duras críticas que recibió en los últimos días tras compartir un video subido de tono en la pileta junto a su pareja, Ramiro Arias, delante de su hija Alfonsina, y decidió dar su mirada sobre la situación, dejando en claro cómo vive la maternidad, los límites y la exposición en tiempos de redes.

Todo comenzó cuando Marzol compartió en sus redes sociales un video en el que se la ve muy mimosa con Arias. Los usuarios no le dieron la derecha en el caso y apuntaron contra la pareja por mostrarse así delante de la niña, quien en las imágenes reclamaba la atención de sus padres.

Lejos de dramatizar la situación, la bailarina minimizó los cuestionamientos y respondió con humor. Durante uno de los ensayos de “Bloody Tango”, lanzó sin filtro: “¿Todo por amar a mi pareja? Es insoportable”. Y sumó, con tono irónico: “Mirá si lo hubiera puteado, si hubiera peleado o si me hubiera separado…”.

“Ahora viene mi marido y me chapa, no solo delante de mis hijos, sino delante de todos”, agregó.

Sin embargo, eso fue solo la antesala del fuerte descargo que vendría después. En primer lugar, Noelia citó a la sexóloga Agustina Soria Gómez, quien analizó su caso y puso el foco en la importancia de no relegar el vínculo de pareja cuando llegan los hijos. En su reflexión, la especialista cuestionó la idea de que priorizar a los niños implique dejar de lado la relación amorosa y se preguntó en qué momento se empezó a confundir el cuidado parental con el abandono de la pareja.

Según explicó, una relación donde hay gestos de afecto, deseo, risas y conexión no solo no perjudica a los hijos, sino que les ofrece un ejemplo concreto de un amor auténtico y vigente, incluso después de la maternidad y la paternidad. En ese sentido, remarcó que los chicos no necesitan padres agotados ni anulados, sino adultos que se elijan, se cuiden y se quieran.

Soria Gómez definió la intimidad como un pilar fundamental de la salud emocional, una herramienta para prevenir conflictos y un sostén clave del sistema familiar. También sostuvo que un hogar donde hay besos, complicidad y cercanía resulta mucho más seguro que uno atravesado por el silencio, la distancia o los reproches. Para la especialista, cuidar la pareja también forma parte de la crianza y educar con amor visible es una forma de protección.

Finalmente, invitó a desdramatizar y a construir vínculos más humanos y genuinos, donde el amor se note. Además, destacó la importancia de que los hijos comprendan que sus padres, además de ser mamá y papá, también son pareja, con necesidad de espacios propios. “El amor no se termina con la llegada de los hijos. Cuidarse no es egoísmo, es responsabilidad emocional”, concluyó.

Qué dijo Noelia Marzol sobre el video con su pareja

Más tarde, Noelia Marzol fue más directa e hizo un descargo en su cuenta de Instagram tras la polémica que generó la publicación de un video en el que su marido, Ramiro Arias, le besa el pecho mientras están en la pileta. Lo que llamó la atención de los usuarios es que en el lugar también está Alfonsina, la hija de ambos.

Cansada de las críticas que recibió, la bailarina subió una serie de postales para dejar en claro su punto de vista. “Deseo que muchos niños más sean criados en ambientes tan llenos de amor, respeto, libertad, felicidad y contención”, disparó.

Y agregó: “En esta familia mandamos besos a los miles de opinólogos en las redes. Mientras ustedes hablan nosotros nos encargamos de criar niños felices y sanos. Abrazame así siempre, Ramiro. Vos dale para adelante que los de afuera son de palo”.