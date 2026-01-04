Ingresar
Fuerte choque en Av. Rivadavia: perdió el control de su auto e impactó contra otro estacionado

El siniestro ocurrió minutos antes de las 9, a metros de avenida Belgrano.

Hoy 09:15

Un violento choque se registró minutos antes de las 9 de este domingo sobre avenida Rivadavia, a metros de su intersección con avenida Belgrano, y alteró la calma habitual de la zona.

En el lugar, un automóvil Volkswagen Up perdió el control por razones que se encuentran en investigación e impactó de manera violenta contra un Fiat Mobi que se encontraba estacionado sobre la arteria.

El fuerte impacto generó preocupación entre vecinos y personas que circulaban por el lugar al momento del siniestro.

En el lugar trabajó personal de la Policía de la Provincia y de Seguridad Vial, quienes realizaron las tareas correspondientes para ordenar el tránsito y avanzar con las actuaciones de rigor.

