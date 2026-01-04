Güemes se sigue reforzando y suma a Gianluca Pugliese para la Primera Nacional 2026

El extremo llega con el pase en su poder desde Defensores de Belgrano y firmará contrato por una temporada.

Güemes sigue activo en el mercado de pases y acordó la llegada de Gianluca Pugliese, quien se convertirá en nuevo refuerzo de cara a la Primera Nacional 2026. El extremo arriba con el pase en su poder tras su paso por Defensores de Belgrano y firmará contrato por un año.

A la espera de la confirmación oficial, el entrenador Juan Vita continúa sumando variantes ofensivas para armar un plantel competitivo con el objetivo de ser protagonista en la categoría.

El Gaucho ya incorporó varios nombres en este receso. En el arco llegaron Tomás Palleres y Leandro Finochietto; en defensa se sumaron Tomás Oneto, Facundo Mellillan, Marcelo Benítez y Emilio Lazza; mientras que en la mitad de la cancha arribaron Gianfranco Baier y Franco Berges. En ofensiva, además de Pugliese, se incorporó Thomas Amivilia.

Con el plantel en plena conformación, Güemes ya tiene fecha para su debut: iniciará la Primera Nacional recibiendo a Nueva Chicago el domingo 8 de febrero, desde las 17, en Santiago del Estero.