Otro argentino para el Inter Miami de Messi y De Paul: el anuncio oficial del club

Las Garzas sumaron su segundo refuerzo para la temporada que se avecina.

Hoy 00:58

Inter Miami incorporó a un nuevo futbolista argentino para la temporada 2026. Este sábado, el club de Florida anunció oficialmente la llegada de Facundo Mura, lateral derecho que quedó libre de Racing el pasado 31 de diciembre y que será compañero de Lionel Messi en la MLS.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras su salida de la Academia, el defensor de 26 años inició negociaciones con el conjunto estadounidense. En el medio apareció River, que lo tentó y estuvo cerca de sumarlo al plantel de Marcelo Gallardo, pero finalmente Mura optó por emigrar a Estados Unidos para continuar su carrera.

Desde Las Garzas informaron que el jugador se encuentra tramitando su visa y el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), requisitos indispensables para poder quedar a disposición del cuerpo técnico.

“Estoy muy feliz de unirme al club. Tengo muchas ganas de trabajar y la ilusión de seguir ganando títulos. Espero verlos pronto”, expresó Mura en un video difundido por la institución en sus redes oficiales.

El ex Racing se convirtió así en el segundo refuerzo de Inter Miami en este mercado de pases. El primero había sido el lateral izquierdo español Sergio Reguilón, surgido en el Real Madrid y recientemente desvinculado del Tottenham.

La agenda de la pretemporada de Inter Miami

El equipo de Messi ya tiene definidos varios compromisos internacionales en el marco de su preparación:

Inter Miami vs. Alianza Lima : sábado 24 de enero , a las 19 , en el estadio Alejandro Villanueva (Lima, Perú).

: sábado , a las , en el estadio (Lima, Perú). Inter Miami vs. Atlético Nacional : sábado 31 de enero , a las 19 , en el estadio Atanasio Girardot (Medellín, Colombia).

: sábado , a las , en el estadio (Medellín, Colombia). Inter Miami vs. Barcelona de Guayaquil: sábado 7 de febrero, a las 21, en el Monumental Banco Pichincha (Guayaquil, Ecuador).

Todos los horarios corresponden a la Argentina.