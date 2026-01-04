Cierre de rutas y despliegue policial permitió recuperar un auto robado en La Banda

Se trata de un Fiat Cronos que fue localizado en inmediaciones del canal y avenida Daniel Prados, en el barrio privado El Bosque. Continúa la investigación para dar con los autores.

Hoy 11:05

Un automóvil denunciado como robado fue recuperado por la Policía en menos de una hora, tras un amplio operativo de cierre de rutas y control de accesos en toda la provincia.

El hecho fue denunciado durante la noche por un vecino de la ciudad de La Banda, quien manifestó que fue abordado de manera sorpresiva por dos sujetos que se apoderaron de su vehículo, un Fiat Cronos de color rojo.

Tras emitirse la alerta a las salas de monitoreo y desplegarse unidades de prevención, se blindaron las principales vías de ingreso y egreso de la provincia para evitar la fuga del rodado.

Como resultado del operativo, el automóvil fue localizado en inmediaciones del canal y avenida Daniel Prados, en el barrio Bosque, frente a un inmueble particular.

El procedimiento estuvo a cargo de la Comisaría Comunitaria N.º 12. La Fiscalía interviniente dispuso la realización de pericias y ordenó continuar con las tareas investigativas para establecer la identidad y el paradero de los autores del robo.