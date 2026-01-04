El emotivo posteo de un campeón de América con River anunciando su retiro del fútbol

El jugador quien supo consagrarse a nivel internacional y también jugó en Europa, anunció su decisión en redes sociales con un mensaje cargado de emoción.

Hoy 08:14

Luego de casi 20 años como futbolista profesional, Leonel Vangioni anunció su retiro del fútbol. El defensor, de último paso por Quilmes, dio a conocer la noticia mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde realizó un repaso de su carrera y agradeció a quienes lo acompañaron en el camino.

“Fui muy feliz y disfruté muchísimo de esta etapa”, expresó el lateral izquierdo, que debutó en Newell’s Old Boys y también vistió las camisetas de River, Milan, Rayados de Monterrey, Libertad y la Selección Argentina. En su despedida, destacó el apoyo de compañeros, cuerpos técnicos, empleados, médicos, dirigentes, periodistas y especialmente de los hinchas: “Me entregué por completo, di todo de mí por cada camiseta que me tocó vestir”.

Uno de los puntos más altos de su carrera fue su etapa en River Plate, entre 2013 y 2016, donde se consagró seis veces campeón, con cuatro títulos internacionales, entre ellos la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015. Ese rendimiento lo llevó a emigrar al Milan, donde tuvo un breve paso antes de continuar su carrera en Monterrey, club con el que también levantó trofeos.

Su recorrido profesional comenzó y casi terminó en Newell’s, institución en la que disputó 209 partidos entre sus dos ciclos y se ganó un fuerte reconocimiento del público. Además, defendió los colores de Libertad de Paraguay y cerró su carrera en Quilmes, donde jugó su última temporada en el fútbol argentino.

A nivel internacional, Vangioni tuvo una breve participación en la Selección Argentina, con tres presencias en partidos amistosos en 2009, 2012 y 2014, siendo considerado en distintos procesos pese a no lograr continuidad.

Tras finalizar el torneo con el Cervecero, el defensor participó de la Copa Potrero 2025 con Barche, alcanzando los octavos de final. Ese certamen marcó su última aparición en una cancha, antes de oficializar una despedida que cierra una carrera cargada de experiencia, títulos y compromiso.