La Banda realizó un operativo integral de limpieza en el barrio Central Argentino

Cuadrillas municipales llevaron adelante tareas de recolección de residuos, levantado de basura y retiro de pastos y ramas en la ampliación 200 Viviendas, como parte del plan de mantenimiento urbano.

Hoy 12:15

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda, a cargo de Christian Mendoza, llevó adelante un operativo integral de limpieza y recolección de residuos en el barrio Central Argentino, ampliación 200 Viviendas, como parte del plan de mantenimiento urbano que se desarrolla de manera sostenida en distintos sectores de la ciudad.

En este marco, las cuadrillas municipales ejecutaron tareas de recolección de residuos, levantado de basura, pastos y ramas, además del retiro del material acumulado tras el barrido realizado previamente en el sector, logrando una limpieza integral de calles y espacios comunes del barrio.

Este tipo de trabajos contribuye a mantener un entorno más limpio, ordenado y saludable, previniendo la formación de microbasurales, la proliferación de insectos y roedores y favoreciendo una mejor calidad de vida para los vecinos.

Desde el municipio se remarcó que estas tareas forman parte de las políticas de fortalecimiento de los servicios públicos impulsadas por la gestión del intendente Roger Elías Nediani, con el objetivo de brindar respuestas concretas y sostenidas a las necesidades de la comunidad bandeña.