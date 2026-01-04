Destacaron el trabajo en inclusión y discapacidad desarrollado en La Banda durante 2025

Las iniciativas incluyeron programas barriales, capacitaciones en Lengua de Señas, asesoramiento gratuito y actividades de concientización en distintos puntos de la ciudad.

La Dirección de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de La Banda, realizó un balance de las acciones desarrolladas durante el año 2025, destacando el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la inclusión, la accesibilidad y la promoción de derechos de las personas con discapacidad en distintos sectores de la ciudad.

A lo largo del año, el área promovió la inclusión en cada zona de La Banda a través de 12 programas vigentes, con presencia territorial y un abordaje integral que permitió acompañar a familias, instituciones y vecinos, garantizando el acceso a servicios, asesoramiento y espacios de participación.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se llevó a cabo el conversatorio “Reflexiones en Discapacidad: Historias de una comunidad que cuida”, en las instalaciones de la Escuela Municipal de Programación y Robótica, con el objetivo de generar conciencia, reflexión y diálogo sobre inclusión y derechos.

Durante la jornada también se realizó la entrega de certificados en conmemoración de esta fecha y se otorgaron premios a los participantes del concurso “Talentos Sin Barreras”, reconociendo el esfuerzo, la creatividad y las capacidades de cada uno de los participantes.

Asimismo, se entregaron distinciones a personas e instituciones que participaron de los cursos de Lengua de Señas Argentinas, en el marco del programa “Una Banda de Señas”, reafirmando el compromiso municipal con la accesibilidad comunicacional y la construcción de una ciudad más inclusiva.

El cierre de las actividades se desarrolló en el Cine Teatro Municipal Renzi, donde los participantes disfrutaron de la proyección de una película, compartiendo una jornada recreativa que fortaleció los lazos comunitarios y promovió espacios de inclusión y disfrute.

Por otra parte, en el marco del programa Red Comunitaria de Discapacidad, se realizaron intervenciones barriales que permitieron a los vecinos acceder de forma gratuita a servicios y asesorías, tales como talleres de Lengua de Señas Argentinas, asesoramiento para la reactivación de pensiones no contributivas y la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Estas acciones forman parte de una política sostenida impulsada por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, que prioriza la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de una ciudad más justa, accesible y comprometida con los derechos de todas las personas.