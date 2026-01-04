Ingresar
“Las Vacaciones en tu Ciudad”: La Banda lanzó un taller gratuito de fotografía

Está destinado a niños de 9 a 14 años y busca fomentar la creatividad y la expresión visual a través de actividades lúdicas. Inscripciones abiertas.

Hoy 12:45

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de La Banda, brindará un taller denominado “Taller de Fotografía en Celulares”, destinado a niños/as desde los 9 hasta los 14 años de edad.

Esta es una actividad que se desarrollará en el marco del proyecto "Las Vacaciones en tu Ciudad" y tiene como fin que los participantes aprendan a usar la cámara de los celulares como herramienta creativa.

La idea también es que los pequeños exploren la luz y desarrollen una mirada crítica. Que puedan expresarse visualmente y entender el mundo que les rodea, fomentando la creatividad y la comunicación, a través de dinámicas lúdicas y reflexión sobre la imagen.

Desde el área dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, informaron que el taller comenzará el próximo martes 6 y consta de 4 encuentros que serán los días 8, 13 y 16 de enero, a las 10:00, en la Escuela de Programación y Robótica.

Las inscripciones son gratuitas y con cupos limitados. Los interesados en sumarse a esta novedosa actividad pueden anotarse a través del siguiente número 3855160347.

