Sonríe Gallardo: Matías Viña se convirtió en el tercer refuerzo de River

El lateral izquierdo, tricampeón de América con Flamengo, se hará la revisión médica y viajará hacia San Martín de Los Andes para sumarse a la pretemporada.

Hoy 13:22

River Plate concretó la llegada de Matías Viña, quien se transformó en el tercer refuerzo del club de Núñez en este mercado de pases. El lateral izquierdo realizará este lunes la revisión médica y firmará su contrato en las próximas horas.

Una vez completados los trámites, Viña viajará a San Martín de los Andes para sumarse a la pretemporada que el equipo de Marcelo Gallardo lleva adelante de cara a la temporada 2026.

El defensor uruguayo llega a préstamo por un año, con un cargo de 500.000 dólares y una obligación de compra del 50% del pase en caso de que dispute al menos el 50% de los partidos oficiales durante 2026, condición que terminó de destrabar la negociación.

De esta manera, el Muñeco logra cubrir una de las posiciones que había marcado como prioridad.

Viña se suma así a los volantes Fausto Vera y Aníbal Moreno, las otras dos incorporaciones confirmadas del Millonario, que continúa reforzándose con la mira puesta en una temporada exigente a nivel local e internacional.