Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 ENE 2026 | 29º
X
Somos Deporte

Sonríe Gallardo: Matías Viña se convirtió en el tercer refuerzo de River

El lateral izquierdo, tricampeón de América con Flamengo, se hará la revisión médica y viajará hacia San Martín de Los Andes para sumarse a la pretemporada.

Hoy 13:22

River Plate concretó la llegada de Matías Viña, quien se transformó en el tercer refuerzo del club de Núñez en este mercado de pases. El lateral izquierdo realizará este lunes la revisión médica y firmará su contrato en las próximas horas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Una vez completados los trámites, Viña viajará a San Martín de los Andes para sumarse a la pretemporada que el equipo de Marcelo Gallardo lleva adelante de cara a la temporada 2026.

El defensor uruguayo llega a préstamo por un año, con un cargo de 500.000 dólares y una obligación de compra del 50% del pase en caso de que dispute al menos el 50% de los partidos oficiales durante 2026, condición que terminó de destrabar la negociación.

De esta manera, el Muñeco logra cubrir una de las posiciones que había marcado como prioridad. 

Viña se suma así a los volantes Fausto Vera y Aníbal Moreno, las otras dos incorporaciones confirmadas del Millonario, que continúa reforzándose con la mira puesta en una temporada exigente a nivel local e internacional.

TEMAS Club Atlético River Plate

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este domingo 4 de enero en Santiago del Estero: clima agradable y parcialmente nublado
  2. 2. Abel Pintos cerró un exitoso Festival de la Chacarera en Plaza Añoranzas
  3. 3. Fuerte choque en Av. Rivadavia: perdió el control de su auto e impactó contra otro estacionado
  4. 4. Video: Maduro llegó a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico en Nueva York
  5. 5. Venezuela: Delcy Rodríguez toma el mando tras la detención de Nicolás Maduro
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT